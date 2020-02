Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 febbraio 2020/ Ariete, Gemelli, Cancro, Toro e…

Oroscopo Paolo Fox 19 febbraio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino Ariete, Toro e Gemelli. L’Ariete quando ha qualcosa che non va bene sul lavoro si allontana da amore e sentimenti. Si è spinti verso altre emozioni e quindi probabilmente c’è anche una persona che interessa. Non si deve puntare troppo in alto perché a volte ci si pone degli obiettivi non alla portata. Questo vale anche nelle coppie di lunga data, serve mordente e si devono creare progetti insieme. Il Toro ha giornate buone per i sentimenti e oggi e domani c’è un cielo che interessa vivere. Si devono fare delle proposte perché quello che può nascere in queste 48 ore potrebbe anche essere importante. Luna Giove e Saturno sono in buon aspetto. Se si vuole fare una proposta è il caso di farla. I Gemelli con questo Sole oggi dissonante devono stare in guardia, nelle questioni di lavoro serve attenzione, bisogna aspettare aprile per muovere qualcosa per accordi e promesse. Tra aprile e maggio ci sono cambiamenti. Si deve cercare qualcosa che aiuti a fare gioco di squadra. Venerdì e sabato giornate di recupero per l’amore.

Oroscopo di oggi per Cancro, Leone e Vergine

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox andando a leggere da vicino Cancro, Leone e Vergine. Il Cancro ha giornate polemiche, ci sono troppi pianeti opposti, nella migliore di ogni ipotesi non si vuole fare troppo e forse ci si mette in un angolo. Attenzione alle provocazioni. Prudenza con Ariete e Capricorno. Il Leone ha dubbi che deve chiarire entro sabato, non sempre si vuole creare un po’ di polemiche ma c’è tensione. Rapporti di lavoro e amore sono importanti e vanno rivisti. La Vergine hanno queste 48 ore importanti e non bisogna aspettare che le cose cadano dal cielo. Se c’è un progetto ci si deve mettere in gioco, bisogna cercare di mettere la mano alla capacità critica per farla diventare concreta, facile mediare piuttosto che mettersi contro qualcuno. Si crede in sé stessi e ora ancora di più. Bisogna lanciarsi.

