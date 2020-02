Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 febbraio 2020/ Toro top, ma amore e lavoro per Ariete e Leone …

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni al top seguendo quanto raccontato ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. Sono giornate molto interessanti per i nati sotto il segno del Toro con un cielo in cui si nota la grande voglia di vivere e fare delle proposte. 48 ore importanti per la Vergine che deve però capire come le cose non possono cadere dal cielo. Sarebbe infatti meglio capire che si deve comunque lottare a prescindere dalla situazione astrologica positiva. Bisogna lanciarsi e ottenere qualcosa di molto importante in vista del futuro. Bisogna essere scarichi di preoccupazioni e quindi ci si deve lanciare verso qualche situazione molto interessante per il futuro.

LAVORO – L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad analizzare da vicino il campo del lavoro. L’Ariete si trova a vivere qualcosa che non sta andando come si vorrebbe. Ci si allontana dal campo professionale per andare a vivere i sentimenti al suo massimo. I Gemelli devono fare maggiore attenzione a quello che sta accadendo in questo momento, magari cercando di vivere tutto con maggiore tranquillità. Il segno in questione ha delle opportunità, ma se si fa prendere dall’ansia non riesce a portare a casa quello che meriterebbe. Alcuni rapporti di lavoro per il Leone sono molto importanti da rivedere per arrivare al meglio delle proprie possibilità. La Vergine deve credere in sé stesso e lanciarsi verso i propri obiettivi anche professionali. Questo è un momento in cui può accedere qualcosa di importante con le prossime 48 ore che offrono delle possibilità molto interessanti.

AMORE – L’amore è uno dei campi interessanti da analizzare per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 19 febbraio 2020. Sono giornate molto interessanti per i sentimenti del Toro, il cielo è davvero molto interessante sotto questo punto di vista. L’Ariete in questo momento lascia da parte il lavoro proprio per vivere l’amore, ma potrebbe decidere di allontanarsi qualora la situazione sia improvvisamente pronta a precipitare. Il Leone vive un momento importante anche se qualche accordo necessità assolutamente di essere rivisto. Forse è il caso di mettersi maggiormente a ragionare, cercando di essere attenti a quello che si fa senza gire di istinto come capitato molto spesso in passato. Il Sagittario si potrebbe trovare a vivere dei problemi col partner, infatti pare che ci sia in questo momento una perdita di complicità.



