Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 febbraio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario…

Previsioni dell’oroscopo Paolo Fox che tornano a farci compagnia anche in questo venerdì 19 febbraio 2021. Mirino puntato sui tre segni d’Aria, dunque su Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa attende i nati sotto questi segni? Ecco cosa ha letto nelle stelle l’astrologo più celebre d’Italia per la rubrica Latte e Stelle in onda su Radio Latte e Miele.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Ecco le novità per il segno dei Gemelli.Queste giornate sembrano offrire qualcosa in più dal punto di vista pratico, offrendo occasioni utili a rafforzare alcuni progetti. Rispetto alla fine dello scorso anno, Febbraio aiuta a rimettersi in gioco anche sul piano amoroso, permettendo di recuperare le relazioni che nel mese di Dicembre sembravano essere sul punto di interrompersi.

Previsioni Bilancia. Le giornate di questo fine settimana sembrano poter contare su una situazione astrologica molto interessante, capace di regalare nuova serenità spazzando via le tensioni degli ultimi tempi. Alcune nuove occasioni aiuteranno a portare a compimento cambiamenti importanti.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Infine l’oroscopo Paolo Fox termina con le previsioni per l’ultimo dei segni d’aria: Acquario. Queste giornate invitano a guardare al futuro con fiducia, senza stancarsi troppo. Il periodo sembra essere segnato da un certo fermento dovuto al desiderio di attuare alcuni cambiamenti, ma gli ostacoli che si potrebbero incontrare potrebbero creare un po’ di tensione.

