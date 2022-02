Oroscopo Paolo Fox oggi 19 febbraio 2022/ Capricorno, Toro e Vergine: le previsioni

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni del 19 Febbraio 2022

Cosa aspettarsi dalla giornata odierna? A spiegarci tutto è l’Oroscopo Paolo Fox nel suo appuntamento quotidiano su Radio Latte Miele. In questo focus ci soffermeremo sulle previsioni per i segni di terra, quindi Capricorno, Toro e Vergine, relative a oggi, sabato 19 febbraio 2022.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 febbraio 2022/ Previsioni Acquario, Bilancia e Gemelli

Oroscopo: Capricorno cerca chiarezza, secondo Paolo Fox

Ci vuole chiarezza nella vita, soprattutto per Capricorno secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Tutti quelli che hanno avuto una discussione di lavoro dovranno insistere, perché questo è un momento in cui si potrà ottenere qualcosa. Un riscatto anche, con le complicità giuste, una sentenza a favore. I più giovani potrebbero essersi già innamorati e la gelosia non è un sentimento che vi caratterizza, perché siete forti e pensate che non avete bisogno di mostrare debolezza.

Oroscopo domani 19 febbraio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e...

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Toro e Vergine

Venere attiva con una piccola nota che porta qualche pensiero sulla casa per il Toro. Non solo le emozioni più sincere, ma anche chi accordi sono semplici. Adesso potresti fare pace con una persona con la quale magari nel passato hai avuto da ridire. Sabato state attenti solo alla forma.

I nati sotto il segno della Vergine hanno bisogno di un po’ di pausa, attenzione a queste critiche che possono arrivare in questo periodo. Se dovete fare una compravendita, guardate i dettagli, perché qualcuno può essere invidioso di quello che state facendo. Questo è un momento in cui a lavoro nessuno può discutere la vostra capacità e chi è rimasto senza qualcosa avrà presto delle novità. E’ anche vero che si deve lottare contro qualcuno e attenzione anche alle parole e ai pettegolezzi, perché possono essere poco interessanti, ma se trovate qualcuno che vorrà mettervi in imbarazzo, adesso dovrete reagire.

Oroscopo domani 19 febbraio 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Previsioni per lavoro e amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA