Oroscopo Paolo Fox oggi 19 febbraio 2022/ Previsioni Acquario, Bilancia e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni del 19 Febbraio 2022

Inizia un nuovo weekend, ma soprattutto una nuova giornata, quindi c’è comprensibilmente la tradizionale curiosità… Ma non avete nulla da temere, perché abbiamo raccolto le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 19 febbraio 2022. Tramite i canali di Radio Latte Miele, il noto e amato astrologo come di consueto ha analizzato le stelle per i segni di Aria, quindi ecco che giornata sarà per Acquario, Bilancia e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox: emozioni per l’Acquario

L’Acquario può dare il via libera a emozioni che ripartono in maniera favorevole, poi conto alla rovescia, perché Venere a marzo sarà nel segno secondo l’oroscopo Paolo Fox. Saturno rafforza il settore delle collaborazioni e puoi trovarti con poco tempo libero da dedicare a te e agli altri e questa situazione può diventare un problema, quindi cerca di stare a fianco alle persone che ami.

Bilancia e Gemelli, che giornata sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox?

Secondo l’oroscopo Paolo Fox la Bilancia è ancora più romantica del solito. Questo è un segno che ha sempre bisogno di circondarsi di cose belle… Allora se siete single, gli incontri potrebbero avvenire a maggio, quindi fatevi vedere in giro.

I nati sotto il segno dei Gemelli sono da ieri sotto pressione, ma non sono lontani dal successo. Anche se ci sono dei momenti in cui vorreste mandare tutti a quel paese, anche se siete sempre buoni e gentili, a volte se proprio non vi capiscono, allora potete anche cambiare atteggiamento. Spesso vi è venuto il dubbio che essere troppo accondiscendenti sia un rischio e gli altri non lo contemplino.

