Oroscopo Paolo Fox oggi 19 febbraio 2022/ Previsioni Pesci, Cancro e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni del 19 Febbraio 2022

Il weekend si apre oggi, sabato 19 febbraio, e per molti si prospettano giornate di relax. Ma lo saranno davvero? La risposta arriva dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox, fornite dall’astrologo nella rubrica consueta su Radio Latte Miele. Quindi, non ci resta che scoprire come andrà per Pesci, Cancro e Scorpione.

Che giornata sarà per i Pesci secondo l’Oroscopo Paolo Fox?

Via libera per i Pesci, le giornate pesanti sono state superate secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Bisogna sentirsi amati e il segno dei pesci ha proprio bisogno di questa emozione, ma non pensate alle persone che si sono allontanate, perché magari hanno avuto il potere di farvi credere qualcosa che non era reale. Molto importante per il lavoro dipendente e indipendente sottoporsi a cambiamenti utili e sono previsti periodi di energia per tutto quello che vuoi fare. Questo fine settimana rende ottimisti.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro e Scorpione

Forse negli ultimi tempi c’è stato un momento di grande isolamento e tensione per il Cancro, che si è ritirato, invece di mettersi in osservazione. Questo perché molte cose stanno cambiando e ancora non ci sono tante risposte. Non è un periodo che non porta nulla, solo che bisogna ritrovare la serenità in altre cose rispetto al passato e questo è lo spirito di rivolta. Qualche miglioramento arriva e non pensare a ciò che è stato, ma a ciò che sarà.

Lo Scorpione non perde di vista l’amore, anzi alcuni potrebbero pensare a un amore del passato secondo l’oroscopo Paolo Fox. La tensione che c’è stata a San Valentino va annullato. In questi ultimi mesi in cui sei stato chiuso in casa o hai avuto preoccupazioni, adesso devi farti scivolare le cose addosso. Le provocazioni che vengono fatte dall’esterno servono per rafforzarti e non per farti sentire giù di corda.

