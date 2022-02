Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 febbraio 2022/ Sagittario, Leone e Ariete: le previsioni

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni del 19 Febbraio 2022

Anche questo weekend si apre con l’Oroscopo Paolo Fox. C’è grande attesa per le previsioni che riguardano questo sabato 19 febbraio. Come andrà la giornata dei segni zodiacali? In questo spazio ci concentreremo sui segni di fuoco, quindi analizzeremo le indicazioni che l’astrologo ha dato nel consueto appuntamento su Radio Latte Miele, per Sagittario, Leone e Ariete.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, quanta grinta

Giornata un pò storta per chi è nato sotto il segno del Sagittario secondo l’oroscopo Paolo Fox, ma sabato e domenica ritrovi tanta grinta. Ci sarà una novità, ma adesso non è tutto così facile da capire, ci saranno nuovi impegni, ma adesso stai vivendo nella nebbia. Riprendono quota i sentimenti già da domani.

Leone e Ariete: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi

Questo weekend è interessante per il Leone. Se ci sono delle incomprensioni d’amore, forse non conviene ostinarsi, perché da marzo tutto le situazioni complicate dovranno essere gestite al meglio e capite. Questa situazione può parlare anche di difficoltà per trovare un’abitazione per le giovani coppie o un periodo in cui uno si allontana, ma per compiti da affrontare. La situazione quindi è interessante, ma per i sentimenti ci vuole più impegno.

In questo weekend l’Ariete deve agire con prudenza, perché c’è squilibrio, ma il traguardo sta per essere raggiunto e le ostilità si allontaneranno secondo l’oroscopo Paolo Fox. Maggio e giugno saranno mesi importanti, specialmente per le coppie e chi vuole avere un futuro. Attenzione alle critiche e a qualche atteggiamento fuori dalle righe. Chi non ha una famiglia e vuole fare un incontro, potrà muoversi più liberamente.

