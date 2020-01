Oroscopo Paolo Fox oggi 19 gennaio 2020/ Ariete, Leone, Sagittario, Toro quali i segni fortunati?

Oroscopo Paolo Fox di oggi: le previsioni per i segni di fuoco

Paolo Fox si presenta puntuale all’appuntamento sulle frequenze di Radio Latte e Miele per parlare dei segni di Fuoco nell’oroscopo di oggi, domenica 19 gennaio 2020. Si comincia dall’Ariete, che deve evitare ulteriori contrasti, anche con se stesso. Chissà quante volte avreste voluto tornare indietro, evitare di dire alcune cose: siete il segno della sincerità. Ma in un mondo in cui conta la diplomazia essere agitati porta dei problemi. Per fortuna da giorno 16 Mercurio ha iniziato un transito importante. Alcuni riferimenti cambieranno e saranno a tuo favore. Il Leone? Fox lo vede tra i segni più forti per il futuro lavorativo, ma lo vede molto stanco per quanto riguarda le relazioni con gli altri. Occhio alle discussioni d’amore e anche ai soldi. Sarà un mese di grande rilevanza per sviluppare amicizie che diventeranno qualcosa di importante nei prossimi mesi. Sagittario: riflettete bene su cosa fare in amore. Venere ha iniziato un transito polemico: se vi interessano due persone, se vorreste stare altrove. Viaggi? Guardate oltre, non state sempre chiusi tra le mura domestiche: avete bisogno di aprirvi.

Oroscopo: le previsioni di Paolo Fox di oggi 19 gennaio per Toro, Vergine, Capricorno

Focus sui segni di Terra nelle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Il Toro deve fare le cose con calma in questa domenica 19 gennaio 2020. Avere la Luna opposta vuol dire avere qualche disagio, non di natura sentimentale ma di tipo fisico: dunque non strapazzatevi. Occhio ai malesseri stagionali. Almeno in questa domenica è bene non insistere sulle differenze in amore. Vergine: è una giornata in cui avete bisogno di relax, che vi sarà poi utile per completare un’opera di grande movimento che ci sarà entro il 20 di febbraio. Quelli che sono stati distanti fisicamente possono accorciare le distanze. E poi i Vergine possono avere anche un’occasione di lavoro: con le mani in mano non si sta. Addirittura chi cerca una riconferma potrà averla a breve: giornata sì. Per il Capricorno è un anno di grande forza: voi siete sempre razionali, non pessimisti, quindi credete alle cose quando si prospettano dinanzi ai vostri occhi. Se ancora non è arrivata una chiamata o un cambiamento non disperate. Più ci si avvicina alla parte centrale dell’anno e meglio andranno le cose.

