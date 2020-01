Oroscopo Paolo Fox oggi 19 gennaio 2020/ Pesci, Scorpione, Cancro, Bilancia e..

Oroscopo: le previsioni di Paolo Fox di oggi 19 gennaio per Bilancia, Gemelli, Acquario

Segni d’Aria al centro delle previsioni dell’oroscopo di oggi, 19 gennaio 2020, da parte di Paolo Fox. Su Radio Latte e Miele si comincia dai Gemelli: che voi vogliate liberarvi di un peso è giusto, così com’è evidente che per tutto il 2019 abbiate supportato un peso. Ora bisogna riprendersi: l’importante è capire che da dicembre sono capitate delle occasioni, magari non le migliori, ma almeno si inizia a vedere qualcosa. In amore attenzione perché non contano le strategie, parla il cuore, e c’è qualche dubbio che bisognerebbe risolvere. La Bilancia secondo Paolo Fox non deve pensare alle tattiche in amore, e soprattutto non deve accontentare gli altri. Quando voi vi mettete in testa di non discutere avete un atteggiamento consenziente nei confronti di persone che poi non riescono a darvi serenità e soprattutto non riconoscono questo vostro sforzo. Molti metteranno da parte la diplomazia a costo di stare male. Il segno dell’Acquario è un po’ scombussolato: da una parte vorrebbe buttare tutto all’aria, poi fa un passo indietro. Più che ostacoli di tipo psicologici potrebbero essercene di economici. Amore un po’ polemico: sarete costretti a chiarire alcune cose.

Oroscopo Paolo Fox di oggi: le previsioni per i segni d’acqua

Concentriamoci sui segni d’Acqua per quanto riguarda le previsioni dell’oroscopo di oggi di Paolo Fox. L’astrologo spera che per il Cancro in questo 19 gennaio 2020 ci siano giustizia e tranquillità in amore. Giovedì siete stati molto stanchi, anche nelle relazioni con gli altri: ora avreste bisogno di un grande abbraccio. Anche dietro il più grande stakanovista del Cancro si nasconde un inguaribile romantico ed è probabile che questa domenica vi regali delle emozioni in più. Lo Scorpione vede il passaggio della Luna nel segno: tra ieri e oggi ci sono situazioni migliori. A livello sentimentale guardate al futuro. Anche chi ha avuto una crisi agli inizi di gennaio o alla fine di dicembre potrà recuperare. Resta sempre però un distacco, un problema: nella migliore delle ipotesi ami tanto una persona ma non ci puoi stare. Chiusura per i Pesci: non promettete amore se non siete convinti, ma andate avanti se trovate la persona giusta. Luna e Venere favorevoli proprio per i rapporti di coppia: chissà che qualcuno non perda la testa. Una telefonata può scaldare il cuore, così come l’incontro con una persona che per voi vale molto.

