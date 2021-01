Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 gennaio 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Ariete, Leone e Sagittario sono i segni di Fuoco di cui l’Oroscopo Paolo Fox si è occupato nelle sue previsioni di oggi, martedì 19 gennaio 2021, nella consueta rubrica Latte & Stelle in onda su Radio Latte e Miele. Cos’ha detto oggi l’astrologo

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo Oroscopo Paolo Fox?

L’Ariete grazie alla forza offerta dalla Luna in aspetto favorevole oggi si potrà godere di qualche piccolo riscatto relativo ad alcuni torti subiti. Questa situazione astrologica invita a rimettersi in gioco con grande entusiasmo per superare al più presto le difficoltà degli ultimi tempi. Attenzione a non sottovalutare alcuni dissidi amorosi.

Leone, le importanti iniziative che in questa fase bisogna portare avanti potrebbero incontrare diversi ostacoli capaci di far desiderare una maggiore serenità. Secondo l’oroscopo Paolo Fox questa giornata sembra portare una buona energia, utile a far valere le proprie ragioni per riuscire ad affermarsi in relazione ad una sfida. Attenzione alle questioni economiche e lavorative.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ultimo segno di fuoco in esame nell’oroscopo Paolo Fox è il Sagittario. Presto si configurerà una importante situazione astrologica che potrebbe spingere diversi segni a ribellarsi ad alcune imposizioni, portando a conclusione le situazioni più opprimenti. La giornata di oggi, sembra regalare una buona energia: grazie a Giove, Saturno, Luna e Mercurio favorevoli si potranno portare avanti diversi progetti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA