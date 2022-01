Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 gennaio 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: amore e lavoro

L’Oroscopo Paolo Fox è pronto a dare le proprie previsioni anche per questa nuova giornata. Come andrà questo mercoledì 19 gennaio per i 12 segni zodiacali? Ce lo dice l’astrologo attraverso i canali di Radio Latte Miele. Scopriamo qui come sarà questo mercoledì per quelli di acqua: Cancro, Scorpione e Pesci.

Cancro, cosa consigliano le stelle secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Cancro, attualmente la situazione del cielo è abbastanza vigorosa, quindi l’Oroscopo Paolo Fox ha un consiglio: cercate di fare attenzione in amore. In particolare nel fine settimana cercate di non alzare troppo la voce e di essere cauti: potreste evitare così qualche problema di troppo.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Pesci, giornata fortunata?

Scorpione, cosa prevede per voi questo mercoledì? Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, le idee attualmente non vi mancano. Cercate però di non fare le ore piccole per il troppo riflettere. Prestate qualche attenzione in più ad alcuni rapporti che potrebbero generare discussioni fastidiose. L’amore è in recupero, e questa è una gran bella notizia per voi.

Pesci, il passato deve essere decisamente superato, a vantaggio di un futuro che promette grandi cose. Il cielo attuale – come sottolinea Paolo Fox – porta ottime novità per chi ha vissuto una crisi. La rivalsa contro chi vi ha fatto del male è dietro l’angolo, dunque abbiate pazienza: tutto tornerà al proprio posto. I cuori solitari avranno grandi occasioni nel prossimo futuro.

