Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 gennaio 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: la giornata

Affrontiamo anche questa giornata con le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox, che puntualmente ci dice come andrà il giorno appena cominciato. Questo mercoledì 19 gennaio, cosa prevede? Come andranno lavoro, amore, amicizie, fortuna e soldi? L’astrologo, come di consueto, ha previsto tutto attraverso i microfoni di ‘Radio Latte Miele’. Analizziamo qui i segni di aria: che mercoledì sarà per Gemelli, Bilancia e Acquario? Tutto sulla loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata dei Gemelli

Gemelli, cosa vi dovete aspettare da questa giornata? Attualmente siete alle prese con importanti riflessioni. Dovete fare chiarezza dentro di voi, tra le cose che realmente vi piace fare. L’Oroscopo Paolo Fox ha un consiglio per voi: portate avanti i progetti giusti e che diano i risultati sperati. Il momento è interessante grazie alla presenza di Saturno in trigono. Spesso non avete grande capacità di essere razionali ma il momento richiede la giusta concretezza.

Bilancia e Acquario che giornata sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox:

Bilancia, anche per voi alcune questioni familiari o di lavoro necessitano rimedi urgenti. L’Oroscopo Paolo Fox prevede qualcosa di buono per voi: Giove sarà favorevole dal punto di vista economico. Chi ha un contenzioso aperto avrà modo di ottenere un buon ritorno economico. Da marzo la situazione si fa davvero interessante sopratutto dal punto di vista professionale.

Acquario, cosa prevede l’Oroscopo Paolo Fox per voi? I contatti del momento sono interessanti e la stima di persone influenti non vi manca. Dovete cercare di concretizzare maggiormente le idee del momento, magari scendendo a compromessi nel giusto dei modi. La vostra natura un po’ troppo spensierata spesso vi porta lontani dalla realtà. Come poter essere più pragmatici? Forse è il caso di abbandonare le utopie sfruttando Saturno nel segno.

