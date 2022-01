Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 gennaio 2022/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario

Affrontare la giornata con la consapevolezza di ciò che ci attende è come sempre una grande rassicurazione. Amore, fortuna, lavoro, affari… Come andrà questo mercoledì 19 gennaio per i segni dello zodiaco? L’Oroscopo Paolo Fox ci dà come sempre una grande mano a districarci in una nuova giornata. Attraverso i canali di Radio Latte Miele, l’astrologo ha analizzato come sarà questo giorno per i 12 segni. Qui analizziamo quelli di fuoco: ecco cosa devono aspettarsi Ariete, Leone e Sagittario.

Ariete, previsioni di Oroscopo Paolo Fox: scopriamo i consigli delle stelle

Ariete, questo mercoledì avrete tanta voglia di tirare fuori la rabbia derivante dalle tante tensioni accumulate. L’Oroscopo Paolo Fox ha un buon auspicio per voi: per la prossima primavera coltivate i buoni propositi, avrete certamente modo di avere successo. Siate positivi ed evitate di pensare ancora al passato.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata di Leone e Sagittario

Leone, questo mercoledì cercate di lavorare maggiormente su voi stessi. L’Oroscopo Paolo Fox vi avvisa: dovete fare attenzione alla troppa competizione e a chi cercherà di farvi innervosire. I prossimi incarichi sono interessanti ma meritano la giusta attenzione e impegno: cercate dunque di fare il massimo.

Per voi del Sagittario, Luna e Marte sono nel segno. Questo, come sottolinea l’Oroscopo Paolo Fox, vi dona la giusta energia per vivere a pieno il periodo. Attualmente la voglia di fare vi porterà verso progetti degni di nota oltre che decisamente promettenti: cercate dunque di mettere tutto in ciò che farete.

