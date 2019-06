OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 19 giugno 2019: Bilancia, Scorpione, Toro, Gemelli

Oroscopo oggi mercoledì 19 giugno 2019

Anche per la giornata di oggi, 19 giugno 2019, torna l‘oroscopo di Paolo Fox. Come tutti i giorni l’astrologo ha tenuto la sua rubrica ai microfoni di LatteMiele dal titolo Latte e Stelle. Andiamo a vedere cosa ha specificato segno per segno. L’Ariete non è in grado di accettare per forza un’imposizione anche se dovrebbe trovare forza e coraggio per farlo. D’altronde di fronte a quello che ci capita a volte bisogna anche saper prendere delle scelte in maniera equilibrata. Il Toro vivrà una bella giornata, ma attenzione perché è previsto già un calo per domani. Quindi bisogna essere equilibrati ed evitare di fare degli errori. I Gemelli nelle prossime ore, o meglio giorni, dovranno guardarsi con attenzione da questioni legali o burocratiche anche se pare che grazie a un po’ di fortuna tutto stia andando per il verso giusto. Il Cancro è conservatore, ma in questo momento ha forza e quindi potrebbe decidere di prendere altre strade. Clicca qui per la classifica della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Andiamo ad analizzare l’oroscopo di Paolo Fox partendo dai segni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ora non é che per riconoscenza deve accettare per forza una cosa che non piace ma in ogni caso si è invitati a non essere troppo selettivi o un po’ drastici. In questi giorni si sta diventando un po’ troppo pungenti, si capisce un po’ dalle risposte che si danno e anche se si è nel giusto si rischia però di passare sempre per quelli antipatici e per quelli che cavillano sempre e bacchettano un po’ tutti. Questo è un problema perché fino a quando il segno se la prende sempre con chi lo merita passi ma se si stuzzica qualcuno che conta possono esserci difficoltà. Anche il segno si è reso conto di aver esagerato. Il Toro ha un mercoledì forte e un giovedì debole, se si deve fare un discorso di una certa importanza è meglio parlare in queste ore. Sono favoriti i rapporti con gli altri, quelli di amicizia e di persone in altre città. Il tema della lontananza per il segno del Toro é sempre ambiguo. Da giovani si è avventurosi e si può accettare persino una vita spericolata poi però anno dopo anno si è più casalinghi e conservatori. Per i Gemelli non si può certo dire che le situazioni legali e burocratiche stiano andando per il verso giusto. Il Cancro è un segno potenzialmente conservatore, si ha molta forza dentro e si è egocentrici. Spesso di dice che il Leone, governato dal Sole, appare come il segno governato dallo zodiaco o magari il più presuntuoso.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina e passiamo a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione per l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Leone che non trova l’amore deve chiedersi se forse in questo momento sono fin troppo arroccati su se stessi. Chi vive così vive male, bisogna anche cercare di stare al passo con i tempi, non sentirsi sempre superiore e non pensare che tutti debbano dimostrare qualcosa. La Vergine ha giornate importanti considerato che Saturno e Urano sono anche in ottimo aspetto. Questo è un anno che si conclude alla grande per le persone che sono nate sono questo segno zodiacale. I cambiamenti che si vivono ora sono molto rilevanti. La Bilancia deve lottare per mantenere le cose come stanno e altrimenti se si desidera cambiare luglio sarà un grande alleato. Lo Scorpione se deve parlare con delle persone per concludere un accordo ha un bel mercoledì. Giovedì e venerdì c’è un piccolo calo. Si potrà accettare una cosa nuova? Si ma solo se ne vale la pena. I rapporti nel lavoro non sono così rilevanti ma sono migliori rispetto al mese scorso.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo il giro con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci sempre andando ad analizzare l’oroscopo di Paolo Fox. Il Sagittario non ha mai paura di sfidare il mondo o sfidare il destino. Le persone che possono essere inquadrate come rivali, se è in amore allora per sono dolori perché giugno vede sempre scontenti. Il Capricorno in questi giorni ha un amore poco stabile ovvero se c’è ora non è vissuto con una grande passione. In questo periodo, può nascere qualcosa per il lavoro e ci sono insoddisfazioni dietro l’angolo perché si vuole fare qualcosa di più. L’Acquario in questi giorni ha tutto a rallentatore, se c’è qualcosa che ora non funziona giustamente si sbraita e le persone dicono che si è davvero permalosi. Se si dice quello che si pensa e ci si mette contro qualcuno, se invece ci si defila gli altri credono il segno poco affidabile. Si deve riposare e pensare ad altro. I Pesci ora hanno l’amore che viaggia a rallentatore. Non significa che non ci siano rapporti validi o forse una persona con i suoi discorsi ha stancato. Bisogna cercare di essere sereni e dimenticare i tristi trascorsi. Non è il momento per tradire o far pagare questa insoddisfazione in modo sbagliato.



