Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 giugno 2020/ Amore e lavoro, quali i segni al top?

Ecco i segni top di oggi, 19 giugno, seguendo l’oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele. Il noto astrologo ha parlato con la rubrica Latte e Stelle. La Luna è favorevole per l’Ariete che potrebbe vivere un paio di giornate molto interessanti soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Il Toro è in un momento interessante che potrebbe permettere di vivere una domenica davvero diversa dal solito e in grado di dare una svolta. I Gemelli hanno la Luna nel segno, questo è il presupposto che ci fa capire come ci sia il grandissimo desiderio di costruire qualcosa di vero e importante. Potrebbero esserci delle situazioni decisamente intriganti in amore, con la possibilità magari di conoscere una persona interessante e in grado di regalare ottime sensazioni verso il futuro. Per la Bilancia sarà una grande giornata con Luna, Saturno e Venere che sono decisamente favorevoli e in grado di offrire delle possibilità non di poco conto.

OROSCOPO AMORE – E l’amore? Ecco cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox in merito. L’Ariete si prepara a vivere due giornate molto interessanti dal punto di vista emotivo. Il periodo non è davvero facile, anzi potrebbe spingere le persone a desiderare la possibilità di vivere rapporti stabili e importanti per il futuro. I Gemelli potrebbero vivere in questo weekend una situazione molto intrigante. Si deve però avere la persona giusta al fianco che sostenga e regala delle ottime sensazioni. Il Cancro deve applicarsi per quanto riguarda i sentimenti, anche se potrebbe soffrire di alcune situazioni visto che una persona al momento non è molto vicina come si vorrebbe. Il Leone vede diverse relazioni interessanti da qui a settembre. La Vergine vive un momento di grande agitazione, quello che si deve provare in questo momento però non si deve riversare nel campo dei sentimenti.

OROSCOPO LAVORO – Il lavoro ci conduce alla fine dello studio dell’oroscopo di Paolo Fox. Per il Toro questo momento è davvero molto interessante. Sono giorni utili per riuscire ad affrontare molto bene una domenica in grado di dare una scossa. Mercurio favorevole con l’aiuto di Giove permettono di andare a vivere una crescita non di poco conto, successi che ormai sono a portata di mano. I Gemelli vogliono costruire qualcosa di veramente importante grazie a una Luna nel segno che permette il grande salto. La Bilancia vive un momento in cui qualcosa inizia a farsi concreta e nonostante ci siano delle difficoltà ci sarà la possibilità di costruire qualcosa di molto importante. Attenzione però a non gestire i momenti di difficoltà con superficialità. Con l’applicazione si arriverà sempre e comunque al risultato desiderato anche se questo è posto molto in alto.



