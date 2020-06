Oroscopo Paolo Fox oggi 19 giugno 2020/ Capricorno, Pesci, Leone, Ariete

Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 giugno 2020: Capricorno e Pesci

Per l’oroscopo di Paolo Fox ecco altri due segni zodiacali. Capricorno: Giornate utili per iniziare ad organizzare qualcosa di importante per sfruttare al meglio le potenzialità di quest’anno, che sembra poter portare una notevole crescita personale. In questo periodo si potrebbe riscoprire una certa spiritualità o un’inclinazione culturale precedentemente trascurata.

Pesci: La gran confusione di questi giorni potrebbe riversarsi negativamente sui rapporti interpersonali, accentuando contese e tensioni. Giugno e Luglio si riveleranno mesi molto importanti, specialmente a livello emotivo. I dubbi amorosi, che sarebbe meglio amministrare con destrezza, saranno compensati da dei buoni successi in campo lavorativo.

Soffermiamoci ora per l‘oroscopo di Paolo Fox sul Leone: Questo momento sembra essere abbastanza particolare: qualcuno potrebbe essere portato a distaccarsi da persone con cui non si va più d’accordo, o nutrire un po’ di amarezza a causa di alcune situazioni che devono concludersi. L’amore può regalare emozioni molto vivaci tra qui e Settembre.

Ariete: La Luna favorevole sembra poter regalare due giornate interessanti, specialmente sul piano emotivo. Le difficoltà del periodo potrebbero spingere qualcuno a desiderare particolarmente la vicinanza dei rapporti più solidi e a sognare una relazione amorosa.



