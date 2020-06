Oroscopo Paolo Fox oggi 19 giugno 2020/ Gemelli, Vergine, Scorpione, Sagittario

Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 giugno 2020: Gemelli e Vergine

Per l’oroscopo di Paolo Fox ecco i Gemelli: La Luna nel segno regala a questa giornata il grande desiderio di costruire qualcosa di vero. In amore, questo weekend potrebbe rivelarsi molto intrigante purché si abbia affianco la persona giusta. In generale, in questo periodo le relazioni godono di qualche possibilità in più, mentre sul lavoro Luglio si rivelerà decisivo per definire una questione particolare.

Vergine: Le questioni lavorative ed economiche sembrano ricoprire un ruolo preponderante all’interno delle preoccupazioni attuali, nonostante le maggiori difficoltà sembrino essere portate dall’opposizione di alcune persone. Si registra un po’ di agitazione che sarebbe bene cercare di non riversare in amore.

E ora andiamo su Scorpione: Mercurio in ottimo aspetto regala una grande forza emotiva, nonostante alcune difficoltà sul piano economico e lavorativo. Chi si trova a vivere un po’ di nervosismo a causa di stanchezze o perplessità dovrebbe fare molta attenzione alle relazioni familiari.

Sagittario: Giornate dense di intolleranza e desiderio di imporsi, che potrebbero però generare qualche conflitto con persone poco comprensive.



