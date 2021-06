Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 giugno 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro quali i segni più fortunati?

L’oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni anche in data odierna fanno compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento ci occuperemo dei segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, sabato 19 giugno 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Venere dice che sei già innamorato o vuoi innamorarti. Col segno dei Pesci ci sono emozioni speciali. Tutto può tornare in linea e in equilibrio adesso. Addirittura, per quelle persone che fra la fine di aprile e l’inizio di maggio hanno vissuto una crisi, adesso è in arrivo qualcosa di nuovo. Occorre maggiore attenzione per quanto riguarda le questioni di soldi e di lavoro: come dico spesso, lo Scorpione dovrebbe essere un po’ meno altruista e considerare che un briciolo di egoismo nella vita fa bene, perché questo è il momento di recuperare te stesso, soprattutto se sei reduce da momenti complicati. Cambio nel lavoro, perché attorno a te ci sono dei cambiamenti che dovrai affrontare. Non è escluso che tu possa modificare ruolo o aspirare a un’altra posizione”.

I nati sotto il segno del Cancro cosa si devono aspettare? È sia arrivato il momento di amare e rinverdire un’emozione. Mai come in questo periodo ti sei sentito pronto a vivere sensazioni speciali. Poi, se hai fatto buoni progetti nel passato e hai dimostrato di valere, è difficile che in questi giorni non arrivi una proposta, un cambiamento. E pensa che siamo solo all’inizio di una fase importante, perché ora potrai fare delle esperienze che saranno ancora più elevanti l’anno prossimo. Ecco perché se devi mettere a posto qualche sospeso, chiarire situazioni riguardo il patrimonio di famiglia o pensare al lavoro, questo è un periodo buono come anche l’amore. Piccole diatribe e polemiche possono nascere, così come un piccolo ritardo, per colpa della Luna, ma sono emozioni passeggere. Cerca di non stressare un rapporto solo per vedere se il partner ti segue in certi discorsi un po’ particolari. Sarai provocatorio in queste ore, ma sempre innamorato.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Hai bisogno di avvantaggiarti, l’amore c’è, potresti riscoprirlo o averlo già riscoperto con questa Venere importante. Hai bisogno di ricostruire la tua integrità, perché è mancata una persona di riferimento, dopo una separazione o un allontanamento. La strada che stai percorrendo alla fine porterà a un traguardo più sicuro, ma penso che tu debba rimettere in gioco tutto. Si riparte da zero dal punto di vista lavorativo ed è necessario studiare nuove strategie per rimettersi in gioco”.



