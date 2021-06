Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 giugno 2021/ Previsioni Acquario, Bilancia e Gemelli…

Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox caratterizzano ancora una volta il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus specifico andremo ad analizzare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete impazienti di scoprire che cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 19 giugno 2021? Non vi resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorni

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: in questo week-end sei pieno di vigore. Luna favorevole, forse un po’ di rabbia? Mercurio è in aspetto buono: non ci si può più allontanare da un progetto che è sempre valido. Quelli che all’inizio dell’anno volevano affrontare un cambiamento ma non sapevano da dove iniziare, ora lo devono affrontare. A seconda delle capacità di base, potrai realizzare grandi cose e in generale sarà facile raggiungere un grande traguardo, anche per i giovani.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Giornate utili con la Luna nel segno. Questo regala un vigore particolare, ma anche un’emotività esagerata. In queste ore avrai qualche piccolo scontro, forse perché vuoi realizzare un progetto importante e ci sarà qualche momento di disagio e disaccordo, con chi magari aveva accettato una tua proposta e adesso fa un passo indietro. Cerca di stabilizzare il tuo animo un po’ nervoso.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. In queste 48 ore la Luna è bella, si recuperano le emozioni e c’è voglia di stare al gioco delle stelle, che impone anche una revisione dei sentimenti. Grandi stimoli, grandi idee, grande curiosità, con Mercurio che tocca il tuo segno, ma c’è da dire che non tutto ciò che desideri fare è approvato da chi, in qualche modo, deve aiutarti a realizzare un tuo piccolo sogno. Ecco perché possono esserci degli scontri sul lavoro, o semplicemente in questi giorni devi rivedere tutta una situazione lavorativa, programmi e progetti. Alla fine sei anche contento di tutto ciò, ma sei stanco. L’amore è nella norma, non ci sono grandi stimoli, ma neanche grandi blocchi.

