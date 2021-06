Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 giugno 2021/ Previsioni Leone, Sagittario e Ariete…

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento daremo ampio spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete curiosi di sapere cosa riserverà la giornata odierna, sabato 19 giugno 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Sabato e domenica sono giornate importanti. Marte transita nel segno e questo indica che c’è la voglia di cambiare. In realtà ci sono grandi cambiamenti nel lavoro: addirittura, un progetto potrebbe essere completato e terminato, quindi adesso si riparte da zero, oppure hai avuto un incarico di un certo peso. Le cose che arrivano quest’anno non sono proprio super, magari ti hanno dato un incarico che altri non hanno voluto affrontare o sei costretto a rimetterti in gioco dopo una grande vittoria e quindi devi mantenere il passo. Qualche piccola crisi c’è, ma riesci ad essere oculato e determinato. Luglio sarà un mese molto rilevante per l’amore”.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox dedicate a tutti i Sagittario. Sei in recupero, perché fra mercoledì e giovedì hai avuto qualche momento di calo. Non sono pochi i nati in Sagittario che hanno voglia di innamorarsi ed effettivamente per loro è molto facile: sono istintivi e, se trovano la persona giusta, si buttano. Fai attenzione a non dire cose un po’ troppo di fretta, senza pensare. Luglio sarà di grande forza a livello emotivo e affettivo. Anche quelli un po’ più timidi potranno vivere emozioni speciali.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo di Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete, che è sottoposto a tensioni planetarie piuttosto forti, ma questi segnali che arrivano dalle stelle, alla fine sono favorevoli. Sei talmente preso da situazioni e cose che vuoi fare, da non stare tranquillo: è nella tua natura vivere tutto con un po’ di agitazione e se le cose fossero troppo tranquille, ti annoieresti. Nuovi progetti che riguardano lavoro e amore. Questo è un fine settimana però in cui potresti risentire di qualche “acciacchetto” oppure tornare a essere polemico.

