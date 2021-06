Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 giugno 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Questo sabato di giugno, già il terzo di questo sesto mese dell’anno, non può avere inizio senza le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 19 giugno 2021?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: sembra che tu abbia completamente dimenticato i problemi della settimana scorsa. Mi chiedo cosa sia accaduto fra il 9 e il 10 di giugno, perché quelli sono stati due giorni davvero stressanti. La conclusione di un accordo potrebbe essere lontana, ma chi si è proposto di riuscire in un’impresa, anche se faticosa, non deve mollare la presa proprio adesso. Tutto costa caro, Mercurio è dissonante, ma i risultati alla fine arriveranno.

L’amore è importante nella tua vita e te ne accorgerai anche oggi. Per il Capricorno questo week-end potrebbe dare qualche piccolo fastidio fisico, ma Marte non è più opposto. Il mese di giugno ha creato delle irritazioni, soprattutto alla pelle. I troppi obblighi creano tanta difficoltà e tanta stanchezza, non bisogna essere troppo duri con se stessi.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento inerente ai segni di Terra con il Toro, che in questo week-end potrebbe fare un discorso molto chiaro a una persona che ritiene importante. Innanzitutto bisogna dire che tanti, che hanno dato molto peso al lavoro e si sono preoccupati per questioni pratiche, capiranno che l’amore è importante. Quindi, chi ha una famiglia da tempo e pensa di non aver dato tanto potrebbe tornare sui propri passi. È un cielo che in qualche modo invita tutti coloro che hanno problemi d’amore a parlare. Ciò che è risolvibile oggi potrebbe non essere appianabile a luglio. Inoltre, questo è un periodo che porta piccoli dubbi per ciò che riguarda denaro, affitti, contratti o rinnovi.

