Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 giugno 2022/ Cosa accadrà a Ariete, Leone e Sagittario

L’Oroscopo Paolo Fox si sofferma anche su Ariete, Leone e Sagittario, con le previsioni di oggi, domenica 19 giugno 2022 per i segni di Fuoco. Le ha fornite nel consueto appuntamento su Radio Latte Miele, parlandoci ad esempio della forza dell’Ariete, carico di desideri proprio come il Sagittario, mentre il Leone ha grande voglia di ripartire. Ma scopriamo nel dettaglio che domenica sarà per questi tre segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox: forza ed energia per Ariete

Ariete, sono delle giornate faticose, ma io spero produttive: martedì e mercoledì anche la Luna sarà nel segno e questo è un elemento di forza. Certo che Giove, transitando nel tuo segno, energia, forza e voglia di vincere te ne dà tanta. Non scoraggiarti proprio adesso e anche l’amore presto sarà con te. Se ci sono delle dispute è normale perché tu accetti sempre le sfide, evidenzia l’oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Sagittario, pensieri e desideri

Leone, con questo cielo, puoi dire ciò che vuoi! Le ultime due giornate, con la Luna opposta, non sono state granché, ma oggi si può pensare a un’attività di far ripartire già da lunedì. Hai voglia di cambiare modalità, orario di lavoro, fare qualcosa per recuperare la libertà perduta in passato e questo è un cielo che dà delle soddisfazioni e può darti anche belle notizie: spero che già qualcuna di queste sia attivata.

Sagittario, devi cercare momenti di alleggerimento mentale, perché questa domenica è sovraccarica di pensieri, secondo l’oroscopo Paolo Fox. Inutile nascondere che Giove e Marte favorevoli ti stanno dando una grande capacità di rimetterti in gioco, però proprio questo impegno, vissuto di recente, questa grande forza che stai distribuendo a tutte le persone che hai attorno, deve trovare in qualche modo una strada maestra per essere esposta liberamente. Se oggi qualcuno è contro di te o ci sono delle polemiche, devi stare attento. Diciamo che è una domenica un po’ sottotono.

