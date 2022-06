Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 giugno 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: le stelle…

L’Oroscopo Paolo Fox si concentra anche su Gemelli, Bilancia e Acquario, con le previsioni di oggi, domenica 19 giugno 2022 per i segni di Aria. Le indicazioni arrivano dal consueto appuntamento su Radio Latte Miele, nel quale l’astrologo ha svelato tutti i dettagli. Ad esempio, ci sono le pressioni per i Gemelli, il recupero nella sfera sentimentale di Bilancia, mentre di risveglio si può parlare in questo stesso ambito per l’Acquario. Ora però concentriamoci sulla domenica di questi tre segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox: indecisione per Gemelli

Gemelli, oggi siete un po’ sottotono, sotto pressione e forse anche indecisi. A seconda delle proprie capacità e possibilità si potrà comunque ottenere moltissimo, dalla prossima settimana: si potrà iniziare a preparare un piano di recupero anche in vista dell’autunno. Quindi anche se oggi sei un po’ fuori gioco, non temere! Forse hai fatto troppo negli ultimi tempi, secondo l’oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Acquario, in amore…

Bilancia, è vero che Marte e Giove sono sempre opposti e che alcune battaglie non sono state superate, però possiamo dare un riscontro positivo alle emozioni del cuore, come se in questi giorni fosse un po’ più protagonista. Girando l’angolo, anche se c’è stata una tensione o una separazione, potresti trovare un’altra possibilità, a livello emotivo, e basta avere audacia per scoprire nuovi percorsi. Le coppie che hanno avuto dei problemi possono tentare un recupero.

Acquario, anche chi è rimasto solo da tempo sentirà suonare la sveglia dell’amore e chi si era allontanato può tentare un riavvicinamento, secondo l’oroscopo Paolo Fox. Dal 23, avremo una splendida Venere e, con un oroscopo così, se qualcuno non segue l’andamento del tuo cuore, puoi dire basta e stavolta senza soffrire: insomma, si fa come dici tu o niente. Grande cielo per chi vuole, come nella tradizione, rinnovarsi. L’Acquario è uno specialista nel rivalutare dei progetti o anche accettare un lavoro che è sempre stato fatto in un certo modo, per poi cambiarlo in positivo. Ti chiedo di misurare bene le parole, perché a volte ti senti troppo in conflitto e in opposizione con tutti.

