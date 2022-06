Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 giugno 2022/ Previsioni Cancro, Scorpione e Pesci…

Cosa succederà oggi a Cancro, Scorpione e Pesci? La risposta arriva dall’Oroscopo di Paolo Fox. Ha fornito le previsioni nel consueto appuntamento su Radio Latte Miele, spiegandoci che giornata sarà quella odierna per i segni di Acqua. Se col Cancro si sofferma su incertezze e indecisioni, l’astrologo segnala invece ripresa per Scorpione e Pesci, seppur per motivi diversi. Ma approfondiamo tutte le questioni…

Oroscopo Paolo Fox: Cancro “spirituale”

Cancro, la Luna in buon aspetto aiuta ad armonizzare il tuo mondo con quello esterno: i veri problemi ci sono stati proprio perché stai cercando di realizzare delle cose e, all’esterno, c’è una realtà che non accetti. In qualche modo quindi stai rivalutando la tua spiritualità. A livello più pratico, vorresti avere maggiori garanzie e a livello di lavoro, per esempio, c’è uno stato di lieve indecisione o di blocco che bisognerebbe cercare di superare per l’oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Pesci in ripresa

Scorpione, anche tu, come altri segni, hai avuto 48 ore pesanti, ma credo che questa giornata di domenica possa avvantaggiarti e finalmente ti liberi di quell’agitazione e nervosismo che forse ha dominato la scena. I mesi in arrivo sono importanti perché riveleranno la natura più forte di una persona come te, che vuole vivere serena, ma spesso cade vittima di emozioni forti, amori difficili, complicazioni. Pochi sono i punti stabili e di riferimento nella vita di uno Scorpione, a cui basterebbe avere un lavoro stabile, appunto, e un amore importante. A volte, chi chiede di più può diventare insofferente. Giornata utile per pacificare il proprio animo.

Pesci, finalmente una giornata con la Luna nel segno, secondo l’oroscopo Paolo Fox. Se hai fatto delle richieste è probabile che oggi arrivi una bella risposta. Questo è un oroscopo importante per tutti coloro che vogliono innamorarsi e stabilire quanto sia importante un sentimento. Mai come in questo periodo contano le relazioni, al punto che, se qualcosa non va o non sei del tutto convinto di una storia, soprattutto nell’ultima settimana del mese, la metterai in discussione. Chi ha delle crepe nel rapporto, dovrà tentare di sanarle al più presto, mentre tutte le persone che hanno vissuto fino a oggi una storia part-time, in maniera leggera, pensando “beh, tanto la amministro bene”, dovranno chiedersi se è ancora così. Alcuni Pesci diventeranno estremi nelle scelte, preferendo non vivere più rapporti occasionali.











