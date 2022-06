Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 giugno 2022/ Toro, Vergine e Capricorno: previsioni

Che domenica sarà quella di oggi per Toro, Vergine e Capricorno? L’Oroscopo Paolo Fox arriva in nostro aiuto con le previsioni per il 19 giugno 2022, quelle fornite attraverso il quotidiano appuntamento su Radio Latte Miele. Dunque, ci ha spiegato che giornata sarà quella odierna per i segni di Terra. Le indicazioni per il Toro riguardano soprattutto la sfera sentimentale, invece i consigli per la Vergine riguardano l’approccio caratteriale. Sorprese a livello di amore per il Capricorno. Ma scopriamo tutto…

Oroscopo Paolo Fox: Toro

Toro, i sentimenti contano: Venere è ancora nel tuo spazio zodiacale ed ecco perché questa giornata riesce anche a farti ragionare, perché gli ultimi due giorni sono stati così pesanti e nervosi che hai bisogno di un po’ di relax. Una giornata che invita anche a prendere le distanze da persone che ti hanno fatto innervosire: puoi capire quale sia la strada migliore da percorrere, nel caso ci siano state un po’ di tensioni, di recente.

Oroscopo Paolo Fox: Vergine e Capricorno

Vergine, oggi possono tornare quelle piccole tensioni che sono state oggetto di provocazione e nervosismo nel corso degli ultimi tempi. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox un po’ di fatica c’è, inutile nasconderlo, e si spera sia maturata dal troppo lavoro. Nel caso invece ci fossero troppe polemiche, attenzione a non riversarle in amore, proprio in questa giornata.

Capricorno, questo momento è importante per i sentimenti: forse ti sei reso conto, mai come in questo momento, che l’amore è importante e che avere a fianco una persona che aiuta è indispensabile. Tu che pensi, forse anche giustamente, di poter sopportare tutto e di portare avanti le cose da solo, ti sei reso conto che l’amore non è un problema, ma una risorsa, quindi sviluppa anche il lato progettuale di una relazione. Le coppie che si vogliono bene potrebbero programmare qualcosa di bello.

