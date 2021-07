Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 luglio 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox caratterizzano ancora una volta il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus specifico andremo ad analizzare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete impazienti di scoprire che cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 19 luglio 2021? Non vi resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: hai molto meno peso, ma sappiamo che questa situazione astrologica è particolare. Si spera in un futuro migliore, ma si ha paura di un cambiamento radicale. La buona notizia è che dal 29 luglio Marte non sarà più contrario e quindi anche questa piccola ansia passerà. Non sottovalutare l’amore, ma attenzione: non sei partito con il piede giusto nei rapporti o, comunque, le ultime settimane per i sentimenti sono state un po’ strane.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Ti senti sempre preso in una corrente di polemiche e di tensioni che va tenuta sotto controllo, anche con i parenti, soprattutto se ci sono questioni di soldi in ballo: sarà colpa di Mercurio contrario? L’importante è avere la garanzia che avrai vittoria su tutti i fronti e dal punto di vista astrologico hai un cielo veramente importante, anche per quanto riguarda le prossime settimane. Sei un po’ angustiato, ma alla fine beneficerai delle buone stelle.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Sei forte in questo lunedì, che è una giornata di recupero. L’amore, però, come sta? Anche nelle coppie più rodate per motivi di soldi, per colpa del lavoro di uno dei due o di preoccupazioni che non si riescono a dissipare, può nascere qualche dubbio. Cautela nei rapporti di famiglia. Per il lavoro, proponi sempre qualcosa di creativo.

