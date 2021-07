Oroscopo Paolo Fox oggi 19 luglio 2021/ Amore e lavoro per Leone, Sagittario e Ariete

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento daremo ampio spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete curiosi di sapere cosa riserverà la giornata odierna, lunedì 19 luglio 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 luglio 2021/ Amore e lavoro per Leone, Sagittario e Ariete

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Presto avrai il Sole in transito nel tuo segno, dunque questa settimana ti garantisce di recuperare energie. Da giovedì potresti avere più capacita d’azione, hai grande vitalità. Non sottovalutare le proposte lavorative di questo periodo. In amore, sembra che sia proprio tu a tenere le redini e a stabilire le regole del gioco e del rapporto”.

Oroscopo Paolo Fox 16-17 luglio 2021/ Leone protagonista, Capricorno sottotono

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox dedicate a tutti i Sagittario. Non devi perdere di vista le tue emozioni, perché è arrivato il momento di capire cosa pensi dell’amore: se una persona non va, potresti sparire dalla circolazione oppure arrabbiarti. Per chi vuole sposarsi o convivere, questo è un periodo di piccoli rallentamenti, di discussioni per le spese in merito a un evento.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete, che si prepara a sfruttare una grande risorsa a livello astrologico, con cui si può portare avanti un progetto. Non ti piace contare sui colpi di fortuna, che di certo non schivi, ma sei più contento quando certe situazioni le guadagni e vuoi sempre stare in battaglia, in prima linea. Hai bisogno di soddisfazioni, che arriveranno. Non sottovalutare i sentimenti: nelle ultime tre settimane, molti hanno ritrovato una buona armonia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 luglio 2021/ Scopri la giornata per Acquario, Gemelli, Bilancia

© RIPRODUZIONE RISERVATA