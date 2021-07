Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 luglio 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: le previsioni

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento ci occuperemo dei segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, lunedì 19 luglio 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Grazie alla Luna nel segno raddoppi le tue intuizioni. Sei un tipo che si confonde facilmente, dunque è più facile che tu dia una bella soddisfazione o un buon consiglio a chi ti sta accanto, piuttosto che a te stesso. Mercurio in aspetto buono rafforza le tue idee, che devono essere gestite al meglio. Tra fine luglio e agosto devi tornare al lavoro, se ti sei assentato, o devi fare scelte importante. I sentimenti sono sempre in balìa dei venti, in quanto esci da un inizio di luglio importante”.

I nati sotto il segno del Cancro cosa si devono aspettare? Maturi delle buone idee, ma non basta averle, serve avere accanto una persona che ti sappia aiutare e consigliare. In questi giorni avrai persone che ti daranno energia e rappresenteranno riferimenti molto più stabili. Tra fine anno e il 2022 avrai molto di più, tanto che i più giovani o le persone che non hanno ancora immaginato nuove strade potrebbero ora pensare a una casa tutta per sé, per amore o anche solo per un senso di indipendenza dalla famiglia.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Oggi c’è una fase particolare della Luna che ti invita a essere molto cauto nelle relazioni: evita le polemiche, attenzione se vivi in coppia da tempo e hai maturato dubbi in merito al tuo partner. Vuoi navigare tra le certezze, ma il tuo pianeta guida è Nettuno, che ha molti riferimenti con la creatività, la fantasia, la musica e l’arte. Se hai un’attività creativa o artistica, preparati o prepara qualcosa di bello: con la fine dell’anno e l’arrivo del 2022 ci saranno belle novità. Se devi crescere professionalmente, hai voglia di chiedere qualcosa di più. Mentre sull’amore sei agitato, sul lavoro, se ti imponi, è probabile che in queste settimane avrai un’occasione da sfruttare o il gioco sarà dalla tua parte”.

