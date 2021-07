Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 luglio 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Questo terzo lunedì del mese di luglio non può prendere il via senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 19 luglio 2021?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: in una settimana importante, non devi distrarti. Chi ha già una carriera nata diversi anni fa e positiva, avrà già ricevuto proposte. Questo è un periodo di accordi e contratti che, se anche saltano, saranno ripristinati o si troveranno nuove soluzioni. A livello sentimentale, da questa settimana la Vergine dovrebbe guardarsi attorno, se il cuore è solo.

Il Capricorno si prepari a qualcosa di buono, in quanto più ci avviciniamo alla fine del mese e meglio sarà. Se negli ultimi tempi hai avuto qualche dubbio in merito al lavoro, presto avrai soddisfazioni e certezze. Si può quindi parlare, già da giovedì, di un momento di forza.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro, che ha una giornata simile a quella di domenica. Prudenza e attenzione fino a giovedì. Se una storia d’amore non funziona, non si risolverà tutto in tre giorni, ma i toni di una discussione o di una polemica possono essere ammorbiditi. Da metà settimana molte cose cambieranno. In ambito lavorativo, accetta di fare qualcosa di meno, magari, ma di meglio.

