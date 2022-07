Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 luglio 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario: il martedì

Le previsioni per la giornata di martedì 19 luglio 2022, l’Oroscopo Paolo Fox si concentra nell’appuntamento quotidiano sulle frequenze di Radio LatteMiele sui segni di Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sulla Bilancia

Bilancia: Piccoli disagi in corso e metto in guardia le coppie in crisi da tempo, perché è lì che potrebbe nascere qualche insoddisfazione in più. Soprattutto per le coppie che non parlano, quelle che fanno finta di nulla: a volte la Bilancia, per risparmiarsi una discussione o non rovinare un rapporto, digerisce rospi o cerca di evitare complicazioni. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox nei rapporti con gli altri, soprattutto sentimentali, ci vuole un po’ di prudenza: se però per troppo tempo hai detto “sì” per paura di sbandare, adesso ti sei stancato. In questi giorni potrebbe esserci da discutere e oggi attenzione alle parole.

Cosa devono attendersi Scorpione e Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Scorpione: Recuperare l’amore sembrerebbe più facile e quando uno Scorpione è innamorato sta meglio. Marte opposto però ti rende molto insoddisfatto: a volte ti lamenti di tutto o comunque non ti senti al top. È vero che non tutto va per il verso giusto, ma dovresti guardare il bicchiere mezzo pieno. Questo è il tuo modo di approcciare la vita, spesso anche molto autocritico. Attenzione, in amore, con Cancro e Bilancia.

Sagittario: Abbiamo pianeti eccellenti dalla tua parte: tu sei pieno di idee e sei dotato di un grande talento, Nella vita poi le provi tutte e almeno una, delle cose che fai, deve andare in porto. Secondo l’Oroscopo Paolo Foxquesto segno detesta la monotonia e, se un Sagittario fa sempre la stessa vita, si annoia. Il mio invito è quindi rivolto soprattutto alle persone che stanno con un Sagittario: cercate di inventarvi cose belle, come un viaggio, un qualcosa che porti un po’ di vigore nella coppia, altrimenti si rischia di sbadigliare. Nuovi amori possibili sono dietro l’angolo, cari single.

