Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 luglio 2022/ Cancro, Leone e Vergine: cosa accadrà?

Arrivati a martedì 19 luglio 2022 tuffiamoci nel consueto appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox, come ogni giorno in onda su Radio LatteMiele. Vediamo quali sono le previsioni per i segni di Cancro, Leone e Vergine.

L’Oroscopo Paolo Fox svela il martedì del Cancro

Cancro: L’amore è tutto nella vostra vita, anche quando pensate che non sia così. Il segno del Cancro è un segno d’acqua e quindi si aspetta di essere amato senza fare delle richieste ben precise. Quelli che ti vogliono bene sanno che adesso hai bisogno di qualche attenzione in più. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox nell’ambito del lavoro, non tutto è così facile da gestire: da maggio alcuni equilibri sono cambiati e anche tu devi seguire l’onda. Si apre una nuova strada e per qualcuno si riparte da zero.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 luglio 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario: il martedì

Oroscopo Paolo Fox: cosa c’è da sapere su Leone e Vergine

Leone: Luna e Mercurio in ottimo aspetto: si parte bene, per un martedì che inizia ad essere importante anche per cercare di risolvere delle situazioni annose. Quello che è apprezzabile di questo cielo è la Luna in buon aspetto e Mercurio che entra nel segno: davvero c’è una grande carica di energia che aiuta anche a contrastare eventuali problemi fisici, perché sappiamo che non tutti sono stati bene di recente. Per chi cerca soddisfazioni d’amore, agosto sarà un mese top.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 luglio 2022/ Cosa attende Capricorno, Acquario e Pesci

Vergine: Sei il segno dei ragionamenti, ma non chiederti troppi perché, altrimenti rischi di sbandare. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox un piccolo sbandamento a livello fisico c’è stato alla fine di giugno, ora Venere è tornata attiva e quindi adesso possiamo parlare di una situazione astrologica importante, anche per ritrovare un buon equilibrio. Da qualche tempo sei imperativo nelle tue frasi: “O si fa come dico io, o me ne vado”. Questo perché hai una tua logica e ti sei stancato di vedere attorno delle persone che questa logica non la seguono: vale per tutti i settori della tua vita, dal lavoro all’amore.

Oroscopo domani 19 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA