Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 luglio 2022/ Cosa attende Capricorno, Acquario e Pesci

Arriva la domenica e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a martedì 19 luglio 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sul Capricorno

Capricorno: Attenzione a non mandare a quel paese qualcuno! Nonostante la tua flemma, la tua tolleranza e la tua determinazione, da qualche tempo non sopporti più il peso degli obblighi. Sei anche un po’ stanco e questa Luna oggi ti dice di stare attento, perché oggi ti conviene non voler avere l’ultima parola, ma è meglio se fai parlare gli altri, È chiaro che nel lavoro ci sarà qualcuno che si assoggetterà a un nuovo progetto senza molta convinzione oppure deve fare troppe cose. Queste 48 ore invitano alla calma.

Cosa attende Acquario e Pesci secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Acquario: Oggi e domani si può vivere una situazione di recupero, si può fare qualcosa di più anche per stare meglio.Secondo l’Oroscopo Paolo Fox A essere troppo buoni a volte ci si rimette e l’Acquario è spesso troppo comprensivo nei confronti degli altri e in questi giorni paga pegno. A proposito di pagare, hai messo i conti a posto? Perché questo Mercurio, da oggi in opposizione, dice di fare attenzione alle finanze.

Pesci: Devono stare attenti a piccole tensioni tutti coloro che hanno avuto dei problemi negli ultimi tempi. C’è stata una Venere pesante fino al 18 di luglio e da poche ore è tornata attiva. Si tratta quindi di un risveglio dei sentimenti, ma molto conta cosa pensi tu. Si parte con nuovi obiettivi e prospettive nell’ambito del lavoro, dove alcuni si ritroveranno a stare con altre persone, lavorare su altri progetti e cambieranno tante cose: molte saranno positive!

