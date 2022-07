Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 luglio 2022/ Tutto su Ariete, Toro e Gemelli

Prosegue la settimana e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a martedì 19 luglio 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox: previsioni per l’Ariete

Ariete: L’Ariete ha una grande carica e lo dimostra in pieno. Oggi abbiamo anche la Luna in ottimo aspetto, Mercurio e Giove proteggono: ovviamente il destino è nelle nostre mani, ma con un cielo così è più facile trovare delle soluzioni: i rapporti interpersonali, magari un po’ confusi, possono essere gestiti meglio. A volte la tua testa è tra le nuvole, forse perché sei preso da tante cose e reagisci in maniera esagerata in amore, anche troppo ostinata. Devi cercare delle soluzioni per riuscire a fare quello che desideri, senza urtare la suscettibilità degli altri. Questo è l’unico problema segnato da Venere dissonante: unico pianeta contro.

Toro e Gemelli, che martedì sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Toro: È importante adesso fare qualcosa di più per voi stessi e per gli altri. Di solito voi non amate cambiare: secondo la tradizione astrologica, il Toro è il segno delle decisioni nette. Prova ne sia che la maggioranza dei Toro di solito vive dei rapporti amorosi e matrimoni duraturi. C’è un limite a tutto però! Da circa cinque anni, Urano ha iniziato un transito molto particolare. Urano è il pianeta delle decisioni, ma anche della grande libertà, per cui siete un po’ meno soggetti a questo vostro pensiero conservatore che spesso vi ha tenuto sotto pressione e adesso volete vivere con sorprese e stare bene. Le uniche sorprese non piacevoli potrebbero riguardare il denaro: tasse più onerose, esborsi, situazioni che dovrete cercare di affrontare. Chi ha un bene potrebbe venderlo per consolidare la sua situazione.

Gemelli: Luna in buon aspetto: una spinta a far di più! Ma potete davvero fare più di quello che già state facendo? Con i grandi progetti che avete in corso? Secondo l’Oroscopo Paolo Fox I Gemelli sono il segno più creativo dello zodiaco e in questo momento fermare la vostra creatività è impossibile. In questi giorni abbiamo anche un’intrigante Venere che sarà ancora più bella ad agosto. Le storie nate quando il pianeta era nel vostro segno, dal 23 giugno fino al 18 luglio, potrebbero essere davvero convincenti. Si aggiunge anche un Mercurio favorevole: cosa chiedere di più? Fate il vostro gioco. Cercate solo di essere meno dispersivi e di focalizzarvi su un progetto. Soluzioni per le questioni legali, protette da Giove.

