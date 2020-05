Oroscopo Paolo Fox oggi 19 maggio 2020/ Ariete, Acquario, Pesci e Bilancia

Pubblicità

Oroscopo di oggi secondo le previsioni di Paolo Fox

OROSCOPO ARIETE – Analizziamo l’oroscopo di Paolo Fox e partiamo con l’Ariete ha un martedì che nasce bene rispetto al lunedì e si ha molta energia per prepararsi a vivere situazioni importanti. Dagli inizi dell’anno ci sono alcune precarietà però arriva qualche buona notizia e nei prossimi mesi quello che si fa porterà ostacoli. Si è degli innovatori e non piace fare cose che hanno fatto gli altri. Le strade nuove vanno liberate dagli intralci. Ci sono dubbi e situazioni che potrebbero non essere chiare. Bene con il Toro e l’Acquario.

OROSCOPO ACQUARIO – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox l’Acquario va bene in amore e amicizia, tra gennaio e marzo è molto cambiato. Nel lavoro c’è stata una rottura. Questo segno sta cambiando la situazione personale e professionale. Martedì è una buona giornata per i rapporti personali, sul lavoro si è scontenti.

OROSCOPO PESCI – I Pesci hanno un fine settimana particolare, se ci sono persone contro o che vivono tensioni devono cercare di smussare. Si potrebbe chiedere una spiegazione ad una persona. Attenzione a non essere troppo caustici.

OROSCOPO BILANCIA – In fine secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox la Bilancia è in un momento di forza, si spera che ci sia però anche a livello di amore e sentimenti. Mercoledì c’è il Sole che coinvolge. Restano i problemi di soldi ma verso giugno le cose riprendono quota. Si deve però stare attenti alle questioni contrattuali.



