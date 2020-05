Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 maggio 2020/ Gemelli, Toro, Capricorno e Leone

Pubblicità

Gemelli, il punto dell’oroscopo del giorno

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ai Gemelli che escono da una situazione agitata ma ci saranno giornate importanti. Le giornate più pesanti saranno quelle tra il 15 e il 17, mentre il prossimo fine settimana sarà diverso. Si spera che si possa fare pace e che la situazione per il lavoro torni vincente. Ci sono buone stelle.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per il Toro?

Il Toro è sempre alla ricerca di stabilità economica e amorosa, ora ci si vuole anche prefiggere di rilanciare tutto con Giove favorevole. Si uscirà vincenti da situazioni con qualche intralcio che potrebbero spingere gli invidiosi a creare problemi.

Capricorno, ecco le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox

Grazie all‘oroscopo di Paolo Fox eccoci al Capricorno segno molto ambizioso. Questa settimana si è in attesa di novità. Se c’è una situazione importante si sa come afferrarla, è un anno molto bello da questo punto di vista. Si recupera prima. Anche in un periodo difficile si può dare di più. L’amore è dubbioso.

Leone, scopri cosa ha previsto per oggi Paolo Fox nel suo appuntamento dell’oroscopo di LatteMiele

Il Leone ha una carica di energia eccezionale, peccato che ci siano sempre vari dubbi sul lavoro. Non si è necessariamente pronti a cambiare, è probabile che ci si trovi a che fare con persone che non sono tranquille. Il fatto di avere poi un Saturno in opposizione rappresenta la necessità di andarsene da un ambiente. O si è stimati o non ci si sta. Non si è soliti inginocchiarsi o chiedere favori. Bello il cielo per i sentimenti.



