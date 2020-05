Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 maggio 2020/ Vergine, Cancro, Scorpione e Sagittario

Pubblicità

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 19 maggio 2020

L’oroscopo di Paolo Fox ci permette di voltare pagina. La Vergine ha una settimana molto particolare, si è molto forti e si recupera. In ogni caso questa settimana si è appesantiti. Il consiglio è di essere molto cauti. Si potrebbe reagire con troppa foga. I segni di terra recuperano prima degli altri.

OROSCOPO CANCRO – Il Cancro lunedì ha avuto una giornata pesante, martedì sembra pungente ma talvolta per parlare troppo si rischia di mettersi contro qualcuno. Si consiglia di evitare contrasti con Ariete e Bilancia. Si pensa sempre ai contratti e anche agli accordi.

OROSCOPO SCORPIONE – Ecco per l’oroscopo di Paolo Fox lo Scorpione. Il segno ha avuto un anno iniziato in modo pesante, si è stati provati dal 2020 e per il segno non è un anno facile. Si deve controllare la forza fisica, attenti ai prossimi tre giorni. Se dall’anno scorso a oggi ci sono stati problemi fisici bisogna recuperare.

OROSCOPO SAGITTARIO – Il Sagittario in amore ha mille dubbi, attenzione anche nei rapporti che sembrano tranquilli, si potrebbe desiderare un’altra persona o se si è contenti di stare con una persona ma non la vedi abbastanza oppure si è vista troppo e si è un po’ stanchi. In questi mesi si è rimesso tutto in discussione.



