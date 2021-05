Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 maggio 2021/ Previsioni Acquario, Bilancia e Gemelli…

Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox tornano a caratterizzare il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus specifico analizziamo i segni di Aria e le indicazioni fornite dall’astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete impazienti di scoprire che cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, mercoledì 19 maggio 2021? Non vi resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Acquario e della Bilancia?

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: Sole favorevole da giovedì, è il periodo giusto per sviluppare progetti. Del resto, questo è l’anno delle grandi scelte, ma ci sono tante tensioni e ripensamenti, in quanto alcune stelle pensano a una rivoluzione talmente forte da non essere facile da portare avanti. Si è sotto pressione fisicamente, possibili mal di schiena e dolori articolari. Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Con Mercurio e Venere attivi, questo segno è più forte. Sembra essere lontano il periodo tra fine marzo e aprile, quando il morale era a terra e il lavoro era stato messo in discussione. Le stelle invitano a ragionare sulle novità, da portare avanti con forza, forse anche in amore. Le coppie che hanno rimandato un progetto l’anno scorso, possono finalmente ripartire.

Gemelli, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Periodo di nuove conquiste. I nati sotto questo segno sono capaci e bravi, che sanno fare le cose nel periodo giusto. Ripeto spesso che tutti i Gemelli che hanno un’idea, purché sia valida, la devono esprimere, anche in forma romantica (soprattutto a giugno).

