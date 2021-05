Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 maggio 2021/ Previsioni Leone, Sagittario e Ariete…

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento trovano ampio spazio i segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete curiosi di sapere cosa riserverà la giornata odierna, mercoledì 19 maggio 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere in basso per leggere le parole di Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “La luna nel segno porta maggiore ambizione e maggiore forza. Fino a questo momento hai fatto molta strada, ora cambia la visione delle cose: Saturno opposto potrebbe significare alcune spese di troppo per determinati investimenti sul lavoro”. Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox dedicate a tutti i Sagittario. L’importante è non perdere le staffe, poiché i pianeti contro fanno pensare che tutti ce l’abbiano con chi è nato sotto questo segno. Forse, invece è esattamente il contrario: attenzione alle parole che si usano.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo il focus sui segni di Fuoco con l’Ariete. Vietato fermarsi, in quanto si tratta di un segno avente grande energia. Più le cose non vanno e più chi è nato sotto questo segno pensa che le cose debbano essere cambiate. Questo mese in arrivo (giugno) potrebbe portare qualche emozione in più in amore, ma la cosa che preme di più sono i conti in sospeso.

