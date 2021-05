Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 maggio 2021/ Previsioni Pesci, Scorpione e Cancro…

L’oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni tornano a fare compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento analizzeremo i segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, mercoledì 19 maggio 2021?

Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 maggio 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno dello Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Hai una gran voglia di mandare a quel paese qualcuno, spero non il destino. Tra 24 ore il Sole e i pianeti non saranno più contro, ma bisognerà capire cos’abbiano lasciato dentro di te. Troppa tensione e troppe persone a cui pensare?”. I nati sotto il segno del Cancro cosa si devono aspettare? Maggio e giugno sono mesi importanti per sistemare questioni di lavoro, ma anche per parlare di sentimenti. Venere tra qualche settimana entrerà nel segno, non bisogna dunque stare in disparte. Mercoledì porterà vantaggi in più.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 maggio 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’approfondimento circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Periodo di nuove soluzioni dentro e fuori di te per problemi importanti. Aspetta la fine di giugno prima di stoppare un sentimento. Se ti manca una persona, magari non sei stata tu ad allontanarla, forse è colpa del destino. Le situazioni incerte vanno gestite con prudenza; in questo momento qualcosa non va nella tua emotività e nella tua capacità di capire il mondo e potresti decidere di farti aiutare. Sono momenti passeggeri: calma e sangue freddo, dunque. Giove aiuta a portare avanti alcune cose. Trova più coraggio dentro di te”.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 maggio 2021/ Previsioni Pesci, Scorpione e Cancro…

© RIPRODUZIONE RISERVATA