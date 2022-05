Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 maggio 2022/ Ariete momento no, Toro e Gemelli…

La settimana è arrivata al giro di boa, per cui è il momento di scoprire cosa preannuncia l’oroscopo Paolo Fox per i dodici segni dello zodiaco per oggi, giovedì 19 maggio 2022. L’esperto di astrologia, come di consueto, ne ha parlato all’interno della sua rubrica Latte e Stelle, che va in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento scopriremo cosa ha detto per Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox, Ariete in calo

Cari Ariete, secondo l’oroscopo Paolo Fox in queste ore ci sarà un calo. Conservate un po’ di energia nel corso di questa particolare giornata. Premesso che siete in un periodo di grande forza e di recupero, questo non significa che tutti i giorni sanno attivi e interessanti. Per esempio, oggi e domani vedo una grande stanchezza. Questa Luna dissonante non ha il potere di limitare i grandi progetti, ma potrebbe portarvi, nelle prossime 48 ore, a discutere con che non vi dà retta e, siccome siete dei “capoccioni”, non vorrei che vi contrariaste. State un po’ attenti alle parole, perché dire tutto quello che pensate può creare delle inimicizie.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Toro e Gemelli

Il Toro, secondo l’oroscopo Paolo Fox, fa un passo indietro rispetto a ieri: c’è come una tensione che sale. Forse le provocazioni oggi andranno evitate, ma la Luna è comunque favorevole, per cui anche se ci sono dei dissidi, nelle prossime 48 ore si tenderà a risolvere tutto. Se posso darvi un consiglio, cercate delle risposte anche a livello amoroso: negli ultimi tempi, vi siete prodigati per cercare di sistemare e riequilibrare un rapporto e spero che ci siate riusciti. È probabile però che al vostro fianco ci sia una persona che giudicate un po’ immatura o un po’ instabile e questo vi può irritare.

secondo l’oroscopo Paolo Fox grande periodo invece per coloro che sono nati sotto il segno dei Gemelli e hanno grandi progetti. In buon aspetto abbiamo: Saturno, Giove, Venere. Che sia un progetto di lavoro o d’amore o una ricostruzione totale della propria vita, tutto è favorito. Ci saranno anche dei rapporti in particolare con altri segni che aiutano: Leone, Ariete e Acquario. Mai fermarsi! Tendete ad anticipare sempre i tempi perché avete l’argento vivo addosso, ma in questo periodo potreste trovare degli spunti in più da seguire.











