Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 maggio 2022/ Cancro tra alti e bassi, Leone e Vergine…

È arrivato anche oggi, giovedì 19 maggio 2022, il momento di andare a scoprire quali previsioni ha dettato l’oroscopo Paolo Fox per questa nuova giornata. Non tutti sanno che l’esperto di astrologia quotidianamente esprime le sue previsioni durante la rubrica Latte e Stelle, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Per fortuna noi siamo sempre pronti a riassumervi tutto ciò che ha svelato. In questa pagina l’approfondimento è dedicato a Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox, Cancro su una altalena

Cari Cancro, secondo l’oroscopo Paolo Fox, il vostro andamento è altalenante: un giorno siete più tranquilli e l’altro dovete fare i conti con una realtà che non vi piace del tutto. Possono essere situazioni d’amore, personali o di sconforto emotivo per cui siete in “convalescenza”. Curate un po’ di più il vostro fisico, in questi giorni non chiedetevi troppo “perché?” e non mettetevi contro il mondo. State crescendo interiormente e questa è una fase che porterà molti Cancro, anche delusi, a ricercare la verità nello studio, in una ricerca anche spirituale: avete bisogno di input positivi.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata per Leone e Vergine?

Questo cielo aiuta, secondo l’oroscopo Paolo Fox, voi che siete nati sotto il segno del Leone. Vi porta per mano verso una grande soddisfazione. Se da tempo vi eravate prefissi uno scopo, ora sarà molto più facile raggiungerlo. Darete meno importanza all’aspetto più materiale delle cose e state rivalutando una certa spiritualità. Dal punto d vista sentimentale, questo è un cielo che porta a molte intuizioni: molte stelle a favore e qualche coppia potrebbe pensare di ufficializzare la propria unione.

Stando all’oroscopo Paolo Fox anche per la Vergine questa giornata rivela una natura forte e potente. Se hai lavorato in coppia o con dei soci, fino ad oggi, è probabile che lentamente maturerai l’idea di metterti per conto per conto tuo. Da qui all’inizio del prossimo anno bisognerà anche maturare una scelta importante che riguarda la tua professione. I sentimenti sono e saranno premiati: i Vergine single, anche separati, inizieranno a frequentare più gente e a fare delle conquiste molto particolari. Liberate l’istinto! La mente è libera di agire, ma ogni tanto il pudore prende il sopravvento e, se questo accade, si rischia di non trovare mai il proprio ideale.

