Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 maggio 2022/ Che futuro per Capricorno, Acquario e Pesci?

Nuovo appuntamento con l’ oroscopo Paolo Fox per scoprire cosa riserverà la giornata di oggi, giovedì 19 maggio, a coloro che sono nati sotto il segno del Capricorno , dell’ Acquario e dei Pesci . Amore, amicizia e lavoro. Chi potrà contare su un cielo favorevole? L’esperto di astri, come di consueto, ne ha parlato nel corso della sua rubrica Latte e Stelle , che va in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele, per cui andiamo subito a scoprire cosa ha detto.

Oroscopo Paolo Fox, Capricorno non al meglio

Il Capricorno, secondo l’oroscopo Paolo Fox, ha un recupero rispetto alla giornata di ieri, ma non così rilevante, forse perché tu stesso sai che devi operare delle scelte. Se queste scelte non sono chiare però, non è certo colpa tua. Riuscirai a mantenere la calma? In amore ci vuole tanta pazienza e, se sei single, guardati pure intorno, ma senza cercare l’amore per la vita, perché poi non si sa mai: una persona che non riteniamo adatta al nostro cuore, poi si rivela invece importante. Quanti amori, soprattutto nel tuo caso, sono cresciuti nel tempo e non sono stati stabiliti solo dall’aspetto esteriore? Per te conta la sostanza!

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per Acquario e Pesci

Buone notizie, secondo l’oroscopo Paolo Fox, per l’Acquario. Questo cielo rivela delle piccole o grandi vittorie che possono essere già arrivate o comunque delle trattative che puoi spingere. Anche se continua una lotta, una battaglia, tu sei quello che è più amato, quello che sta dalla parte giusta per gli altri. Anche a costo di trasgredire e cambiare percorsi di vita, in questo momento devi fare ciò che ti desidera e Venere che continua un lungo transito di forza, in questo periodo, spinge alla passione.

Cari Pesci. Sono probabili dei piccoli disagi e le giornate di martedì e mercoledì sono state un po’ strane. Questa è una settimana apatica, più che bloccata, quindi per quieto vivere puoi dire “sì”, ma dentro di te è “no”. L’importante è essere o sentirsi lontani dai “nemici”, da quelle persone ambigue che magari ti hanno rovinato la vita o qualche progetto, negli ultimi tempi. Se sei andato in soccorso di qualcuno, adesso devi soccorrere te stesso: non dare più di quello che hai ricevuto o che desideri ricevere. L’ambizione dovrà cedere il passo al sentimento e, in particolare, nel corso delle prossime settimane, l’amore potrà ritornare protagonista.

