Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 maggio 2022/ Stelle di Bilancia, Scorpione e Sagittario

Giornata altalenante tra amore, amicizia e passione per i segni dello zodiaco. Cosa accadrà oggi, giovedì 19 maggio 2022, a svelarlo è l’oroscopo Paolo Fox. L’esperto di astrologia, come di consueto, ha annunciato le sue previsioni all’interno della rubrica Latte e Stelle, che va in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Vediamo subito cosa ha detto per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 maggio 2022/ Che futuro per Capricorno, Acquario e Pesci?

Oroscopo Paolo Fox, tante emozioni per la Bilancia

Cara Bilancia. È molto importante, secondo l’oroscopo Paolo Fox, adesso valutare le tue emozioni: soprattutto controllarle, se senti una certa rabbia nei confronti di chi cerca di fermarti o di importi la sua volontà, a livello psicologico e fisico. Sarai alla ricerca di emozioni vere, ma quante persone vere frequenti? Ecco perché molti stanno tagliando i rami secchi. Ti chiederai più volte, in questo periodo, se l’amore che provi è autentico, se sono affidabili le persone che ti stanno intorno, se davvero questa è l’esistenza che desideri.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 maggio 2022/ Cancro tra alti e bassi, Leone e Vergine...

Oroscopo Paolo Fox, Scorpione e Sagittario non al top

Per lo Scorpione, secondo l’oroscopo Paolo Fox, è invece molto importante riconciliarsi in famiglia, se ci sono stati dei problemi. I rapporti sentimentali che sono stati difficili da gestire, vanno riequilibrati al più presto. Ci sono anche Scorpione che hanno deciso di restare sereni e di non buttarsi subito in un grande nuovo amore, ma di sperimentare emozioni passeggere. Questi progetti che hai in mente sono importanti e vanno valutati come positivi. Chi fa una grande scelta quest’anno dev’essere convinto di quello che fa.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 maggio 2022/ Ariete momento no, Toro e Gemelli...

Nonostante il cielo attivo, questa settimana per il Sagittario comporta una serie di ripensamenti. Questa giornata, in particolare, è sottotono. Il piano di lettura generale rivela un grande cielo per la seconda parte di questo anno, ma poi c’è il piano nel dettaglio e questo giovedì non mi piace perché potresti ritrovarti in lotta con una persona: tu non sei il tipo che si lascia controllare e ci sono delle persone che invece vorrebbero avere su di te un certo potere e questo non lo accetti. È quindi un cielo che invita alla pazienza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA