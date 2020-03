Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 marzo 2020/ Classifica: Pesci e Toro al top

Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 marzo 2020: Sagittario, Pesci e Toro al top

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino quelli che possono essere considerati i segni al top. Sagittario: sono sempre tantissime le cose da fare, non c’è mai pace e mai voglia di rimanere fermi. Si deve sempre pensare a come si trasformerà la vita. Con questo cielo non si può ambire a fare più di tanto. Gli eventi di questo periodo stanno di fatto condizionando ulteriormente umore e volontà di fare. Attenzione però perché la fantasia può aiutare e non poco. In amore ci potrebbero essere degli attriti di non poco conto. Pesci: si deve provare a riallacciare i rapporti con chi non si vede da tempo. Le coppie in crisi però nel mese di aprile potrebbero decidere di prendersi una pausa per dire basta. Non ci si vuole sentire poco amati, ma in questo momento si vive nervosismo anche perché qualcuno potrebbe aver messo in dubbio la lealtà del segno. Toro: avere un buon rapporto con le altre persone è molto importante, nonostante in questo periodo ci sia un po’ di ritardo sotto diversi punti di vista. Saturno tornerà presto dissonante e per questo si deve cercare di fare il possibile prima che questo accada. In amore c’è bisogno di trovare forza per consolidare i rapporti che sono già in piedi.

Vergine, Capricorno e Ariete segni in crescita

Voltiamo pagina per l‘oroscopo di Paolo Fox analizzando da vicino i segni che si possono considerare invece in crescita. Vergine: ora è il momento di chiudersi in sé stessi per riflettere in vista del futuro e capire cosa riserverà il destino. Le stelle di questo periodo fanno capire che nonostante si viva un momento di blocco ci sarà la possibilità di ripartire con grande grinta tra non moltissimo tempo. Capricorno: si è bersagliati dalle notizie negative che arrivano da fuori. Nonostante questo quando c’è grande preoccupazione e ansia ci si riesce ad isolare dal resto del contesto. Nei prossimi giorni ci sarà la possibilità di meditare e progettare il futuro con grande meticolosità. Questi sono giorni utili per pensare a cosa fare nel prossimo mese. Ariete: il segno ha bisogno di momenti di distrazione soprattutto perché l’inizio di questa settimana è stato molto complicato. Lunedì, martedì e mercoledì sono giorni pesanti che però sono dimenticati. Ora si può recuperare. Venere sarà favorevole dal mese di aprile e potrebbe dare una scossa non di poco conto. Questo può essere per il segno d’aiuto.



