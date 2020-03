Oroscopo Paolo Fox oggi 19 marzo 2020/ Gemelli, Scorpione, Cancro e Pesci

Paolo Fox, previsioni oroscopo oggi 19 marzo 2020: Gemelli e Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox è protagonista a LatteMiele, ecco quanto raccontato ai microfoni dell’emittente radiofonica per Gemelli e Scorpione. I Gemelli hanno difficoltà a trovare il senso della famiglia, anche se si è molto di più in casa. Per il segno il lavoro conta ma ora potrebbe contare di più la vita sentimentale. Ci si deve attivare per trovare lucidità in amore. Per fortuna esistono i social perché i Gemelli non amano stare soli. Lo Scorpione deve evitare le tensioni perché altrimenti in amore si pagherà pegno. Questo momento è particolare per tutte le storie che hanno avuto problemi. Tutti viviamo un momento di isolamento e solitudine e questi giorni saranno un po’ più particolari e si rischia di avere agitazione sentimentale.

Oroscopo per Cancro e Pesci, che giornata sarà?

Con l’oroscopo di Paolo Fox ora soffermiamoci per quanto riguarda Cancro e Pesci. Ecco quanto il noto astrologo ha raccontato. Il Cancro non è aiutato dalle circostanze esterne, il momento porta riflessione interiore da vivere con interesse. C’è un po’ più di tempo per pensare alle proprie scelte. Bisogna allontanare ogni atteggiamento difficile in amore. Saturno aggiunge tensione alla situazione lavorativa. I Pesci non hanno un periodo passeggero, bisogna cercare però di costruire una nuova quotidianità. L’importante è avere accanto il partner giusto. Curate qualche passatempo, rispolverare emozioni positive che un tempo erano trascurate. Non ci si deve distaccare troppo dall’amore. Aprile sarà un mese difficile.



© RIPRODUZIONE RISERVATA