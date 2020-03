Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 marzo 2020/ Leone e Vergine al top, Cancro e Pesci in amore e lavoro…

L’oroscopo di Paolo Fox come ogni giorno torna protagonista a LatteMiele per la giornata di oggi, giovedì 19 marzo 2020. Il noto astrologo ha parlato durante la sua consueta rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere quelli che possono considerarsi i segni al top. Sicuramente il segno in maggior ripresa è l’Ariete che si sente sotto pressione per questo periodo ma che comunque sembra aver finalmente dato una svolta al suo futuro. C’è determinazione e voglia di raggiungere un aprile che sarà importante soprattutto per le relazioni sentimentali. Il Leone è uno dei segni più forti di questo momento, con grande determinazione può arrivare ai suoi obiettivi. Anche per il lavoro ci possono essere delle svolte intriganti, serve però avere anche l’aiuto di una persona vicina. La Vergine deve stare attenta, ma comunque vive delle emozioni forti e queste possono creare delle ottime risposte a lungo termine.

LAVORO – Ecco il campo del lavoro seguendo da vicino l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. C’è grande carica di energia per l’Ariete che ha bisogno di sfogarsi. Serve il tempo e il giusto contesto per riuscire a trovare la giusta dimensione. Il Leone ha una bella forza, anche se qualcuno potrebbe decidere di rinunciare a un incarico che qualcuno aveva considerato importante. Il Cancro si trova di fronte a una tensione non facile nel campo professionale e questo è dovuto a un Saturno non proprio benevolo. L’Acquario deve fare grande attenzione ai soldi, il rischio è quello di ritrovarsi in difficoltà poi quando saranno finite le risorse. Serve determinazione e grande voglia di raggiungere i propri obiettivi, ma serve anche l’appoggio della buona sorte. Il Sagittario non è in un grandissimo momento, dovrà aspettare ancora un po’ di tempo per riuscire a reagire e trovare una crescita.

AMORE – Andiamo ora ad analizzare l’amore con attenzione, sempre analizzando da vicino l’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete potrebbe aspettare aprile per rifiorire, il prossimo sarà un mese davvero molto interessante per le relazioni. Nonostante questo già ora si può risolvere un problema nella vita sentimentale della persona amata. Il Cancro deve allontanare le difficoltà in campo sentimentale, con un Saturno che di certo non aiuta a maturare tranquillità. Il Leone ha una forza incredibile in questo periodo, una cosa che potrebbe portare a crescere sotto il punto di vista delle questioni personali. I Pesci non si devono distaccare troppo dall’amore col rischio di ritrovarsi a vivere un momento poi non proprio facile da gestire. Questo anche perché il mese di aprile non sarà proprio semplicissimo col rischio di ritrovarsi a dover fare i conti con diverse situazioni non dalla facilissima evoluzione. Tra queste cose l’importante è quello di vivere con vicina la persona che si può considerare più giusta.



