Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 marzo 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox che tornano puntali anche oggi, venerdì 19 marzo 2021 nella rubrica “Latte&Stelle” di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento ci occupiamo in maniera particolare delle previsioni di oggi per i segni di Fuoco, dunque Ariete, Leone e Sagittario.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo dall’Ariete, l’ingresso del Sole nel segno previsto per sabato sembra preannunciare una primavera ricca di emozioni che aiuterà a superare le difficoltà vissute nel corso degli ultimi due anni. Nonostante alcune piccole questioni ancora da definire, queste giornate aiuteranno anche a recuperare un po’ di forza fisica.

Nati Leone? Già durante il mese di Febbraio molti sembrano aver iniziato a modificare situazioni e rapporti che hanno dato prova di essere poco affidabili, guadagnandone in serenità. La fine di questo Marzo aiuterà a sfruttare questa nuova situazione, permettendo di vincere importanti sfide.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox se siete nati sotto il segno del Sagittario, anche questo fine settimana sembra preannunciarsi in linea con le difficoltà vissute nel corso degli ultimi giorni. La presenza della Luna in opposizione, infatti, sembra segnalare alcune difficoltà difficili da affrontare.

