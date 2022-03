Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 marzo 2022/ Acquario, Bilancia e Gemelli: amore e salute

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox caratterizzano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus esamineremo i segni di Aria e le indicazioni date dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete desiderosi di sapere cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto concerne la giornata di oggi, sabato 19 marzo 2022? Non rimane allora che proseguire nella lettura del presente articolo e capire se le stelle – come vi auguriamo noi de “IlSussidiario.net” – saranno vostre amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: questo fine settimana è da vincitori. Questo momento di forza indica che alcune persone vi danno confidenza. Non tutti sono affidabili, qualcuno nel tempo potrebbe scaricarvi. Tuttavia, Luna e Venere sono attivi: aumentano ambizione e grinta, anche in amore.

Ora invece è giunto il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Fate pace con le persone con cui avete discusso. C’è stato un transito pesante di Venere che ha colpito i Bilancia in autunno. Se avete reagito con forza, entro fine aprile le tensioni vanno limitate. In amore mostrerete le vostre migliori energie, grazie al transito della Luna nel segno.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono anche per quest’oggi l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Dovete programmare qualcosa di importante e questo fine settimana con Luna, Venere e Marte attivi è favorevole per i rapporti vivaci. Magari vi innamorate… Verificate bene prima di fare passi azzardati con i soldi.

