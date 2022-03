Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 marzo 2022/ Leone, Sagittario e Ariete: previsioni…

Ritorna l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox destinate a tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo focus daremo spazio ai segni di Fuoco, per mezzo delle previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete desiderosi di conoscere che cosa riserverà la giornata odierna, sabato 19 marzo 2022, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere questo articolo verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Avere la Luna favorevole riesce a farvi dimenticare per qualche ora le pesante opposizioni che ci sono al momento. Se avete un amore, vi rema contro, è polemico. A voi piacciono le sfide, ma in questo fine settimana cercate di trovare un accordo”.

Viriamo adesso sulle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario: fine settimana importante. Le proposte d’amore possono essere convincenti. Se avete al fianco una persona carina, ci sono tante prospettive aperte. Nuovi progetti da mettere in atto al più presto: magari avete avuto una conferma per maggio/giugno. Questo week-end vi aiuta.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Luna opposta, ma col Sole che entra nello spazio zodiacale, il favore dei pianeti e la carica che è un bonus, è difficile tornare sui vostri passi. Dall’autunno fino a fine febbraio alcune storie d’amore hanno avuto problemi, ma il fatto che arrivino stelle importanti significa che supererete un eventuale momento di crisi. Grande cielo per i nuovi incontri. Cautela con la forma fisica.

