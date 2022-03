Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 marzo 2022/ Pesci, Scorpione e Cancro: chi al top?

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi catturano l’attenzione degli appassionati di astrologia, materia tanto imperscrutabile quanto indicativa del nostro destino. In questo approfondimento ci concentreremo solamente sui segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso durante il suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. Nel dettaglio, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, sabato 19 marzo 2022?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Queste sono giornate in cui bisognerebbe superare l’apatia. Diventate pigri e di recente fate le cose due volte, perché c’è sempre qualche problemino. L’amore c’è ma non è passionale, vi state affidando al destino senza cercare niente”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro prenda appunti: grande voglia di innamorarvi e di amare. Questo week-end non ci sono vecchie problematiche come quelle emerse il 4-5 marzo: avete digerito il rospo, siete tranquilli ma un pizzico diffidenti. Ci vuole pazienza…

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Non manca la voglia di rivincita e sono contento che abbiate la voglia di rimboccarvi le maniche per tagliare traguardi raggiungibili facilmente. Confido su Giove per mettere a posto la situazione economica. Crisi d’amore? Conta ripartire. Sarete generosi in famiglia e con i figli. Siete molto più decisionisti e molto meno fatalisti del solito”.

